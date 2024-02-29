Горсовет увеличил расходы на программу "Защитник Киева" почти до 5 млрд грн: Кличко рассказал подробности

Киевский городской совет в четверг, 29 февраля, во время заседания увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Деньги, в частности, пойдут на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжит помогать украинским воинам.

"Киевсовет увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Это средства, в частности, на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности, материально-техническое обеспечение подготовки операторов БПЛА и обеспечение наших защитников дронами. А также – на реконструкцию и строительство сооружений гражданской защиты населения (1,5 млрд. грн.)", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что предварительно в бюджете столицы на эту программу было запланировано 1,5 млрд гривен, однако власти города пообещали финансирование увеличивать.

"И делаем это. Корректировка бюджета для помощи нашим защитникам до 5 млрд грн – не последняя. Будет больше!", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в 2023 году Киев направил 10% своего бюджета – 7 миллиардов гривен – на помощь украинским военным. Из них 1,5 млрд ушли на закупку дронов разных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, брат мэра Киева Владимир Кличко отвез бойцам на передовую очередную партию помощи – более 130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3. Также защитники получили еще один бронированный автомобиль "Кобра", приобретенный Владимиром при поддержке международных партнеров.

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