Главы РГА Киева записали обращение к Кличко с призывом уйти с должности главы КГГА – СМИ

Главы райгосадминистраций Киева записали видеообращение. В нем они просят мэра столицы Виталия Кличко добровольно отказаться от должности главы КГГА.

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Соответствующая запись была сделана в одном из дворов Шевченковского района города. Об этом сообщает издание Цензор.Нет со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, главы районных госадминистраций Киева записали видеообращение, в котором просят мэра столицы Виталия Кличко добровольно отказаться от должности главы Киевской городской государственной администрации.

"В нем главы РГА заявили, что у них много задач, а мало полномочий, поэтому мэр должен отказаться от полномочий главы КГГА и остаться мэром", – говорится в сообщении.

Добавим, по информации наших источников, руководителям РГА города поставили задачу: либо записывать видео, либо писать заявления об увольнении с занимаемых должностей.

Напомним, по результатам проверок на утро понедельника, 5 июня, было установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное же состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. Городской голова сделал это после трагической гибели людей у закрытого укрытия.

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