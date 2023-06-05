Кличко назвал районы Киева, в которых лучшая и худшая ситуация с укрытиями

По результатам проверок на утро понедельника, 5 июня, было установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное же состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Инспектирование защитных сооружений продолжится.

"Результаты проверки более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах Киева по состоянию на утро 5 июня. Напомню, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр Киева добавил, что по результатам проверки относительно глав районов столицы с худшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений.

Согласно результатам обследований лучший доступ к защитным сооружениям обеспечен в Деснянском (100%) и Соломенском (99%) районах, а самый плохой – в Печерском (79%) и Шевченковском (73).

Кроме того, по результатам проверок было установлено, что удовлетворительное состояние укрытий зафиксировано в Днепровском (92%) и Оболонском (86%) районах, а худшее – в Соломенском (54%) и Подольском (20%) районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. Городской голова сделал это после трагической гибели людей у закрытого укрытия.

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