В Киеве 70-х были свои "американский горки" в Гидропарке. Видео дня

В Киеве с середины 1970-х на территории Гидропарка существовала и работала катальная горка, которую жители столицы прозвали "Американскими горками". В 1990-х аттракцион закрыли и разобрали.

Запись была опубликована на странице сообщества "Київ – Лівобережжя Київське" в социальной сети Facebook. Ее сделали в конце 1970-х годов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Американские горки в Гидропарке, 1979 год", – говорится в подписи к видео.

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На записи можно увидеть, что горки представляли аттракцион протяженностью около километра. Это место было излюбленным развлечением жителей и гостей столицы. Чтобы прокатиться, желающие должны были выстоять огромные очереди.

На сегодняшний день на территории Гидропарка не осталось каких-либо конструкций от катальных горок.

Отметим, Гидропарк – расположенный на Венецийском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в Киеве. В парке находится станция метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.

Напомним, в Киеве, в районе современных станций метро "Черниговская" и "Дарница", в середине 1960-х годов существовал настоящий кемпинг. Желающие могли сюда приехать на авто и отдохнуть в лесу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1970-х года напротив Русановки, более известной как киевская "Венеция", возле проспекта Соборности существовал песочный пляж. По улице ездили трамваи, а дорога была всего лишь четырехполосной.