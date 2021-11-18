В сети показали, как выглядела Киевская Венеция в 1970-х годах. Фото

В Киеве в 1970-х года напротив Русановки, более известной как Киевская Венеция, возле проспекта Соборности существовал песочный пляж. По улице ездили трамваи, а дорога была всего лишь четырехполосной.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Київ – Лівобережжя Київське" в социальной сети Facebook. В парке возле проспекта тогда не существовал рынок.

"Русановка, проспект Соборности (в то время проспект Воссоединения – Ред.), 1970-е", – говорится в подписи к фото.

Видео дня

На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядел проспект, который вел к столичному мосту Патона. До того, как здесь появится большое количество МАФов, небольшой базар, АЗС и даже McDonald’s.

На набережной проспекта, напротив Русановки, существовал песочный пляж, который сейчас закован в бетон.

На самой улице можно увидеть трамваи, которые перестали ходить в начале 2000-х. На них можно было доехать или на Контрактовую площадь, или в центр Киева.

Кроме того, сам проспект был только четырехполосный, а на Русановке можно заметить краны – застройка острова еще продолжалась в те года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в районе современных станций метро "Черниговская" и "Дарница" в середине 1960-х годов существовал настоящий кемпинг. Желающие могли сюда приехать на авто и отдохнуть среди высоких деревьев.