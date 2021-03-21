Геращенко показал видео с задержанным под Офисом президента: он бил окна

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с доказательствами вандализма гражданина, который бил стекла на дверях Офиса президента во время акции 20 марта на поддержку осужденного в Одессе Сергея Стерненко.

Об этом он написал в Facebook, добавив, что мужчину задержали в тот же вечер, ему уже предъявлено обвинение в хулиганстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подозреваемым в совершении противоправных действий во время митинга является уроженец Винницкой области, 1995 года рождения. В полиции отметили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Один из его соратников назвал задержанного полицейским провокатором. Цитирую: "Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники не планировали бить окна здания, а сделали это полицейские провокаторы", – написал Геращенко.

Он добавил, что если это действительно было так, и правоохранители задержали "полицейского провокатора", а не обычного вандала, то он не понимает, почему 20 марта род отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного.

"Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер протеста? Или для того, чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично считаю, что правильный ответ – второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", – добавил замглавы МВД

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УК, следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL: