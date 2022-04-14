Генерал ВСУ объяснил, почему пока опасно возвращаться в Киев

Российские оккупанты не отказались от своей цели завладеть как Киевом, так и всей Украиной. Жителям города пока опасно возвращаться в столицу.

Об этом рассказал генерал-лейтенант ВСУ Сергей Корнийчук, передает пресс-служба Киевской военной администрации. Все еще существует угроза авиационных и ракетных ударов по Киеву (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Говорить о каких-то сроках (безопасном возвращении в Киев) сейчас рано, ведь сегодня не закончилась война. Все зависит от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка. Хотя мы понимаем, что Киев, как политический и экономический центр, должен жить и определенная часть жителей должна вернуться. Но мы просим сегодня, в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которые должны проживать за пределами города – не возвращаться. Ведь есть опасность, как авиационных и ракетных ударов, так и действий диверсионно-разведывательных сил противника", – предостерег Корнийчук.

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Он добавил, что несмотря на то, что враг и понес значительные потери, страна–агрессор имеет большой ресурс как человеческий, так и технический.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям Киева пока что не стоит возвращаться в столицу. По словам мэра города Виталия Кличко, там все еще сохраняется высокая угроза для жизни.