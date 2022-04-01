Кличко предупредил жителей Киева, что возвращаться в столицу рано: еще есть опасность

Жителям Киева пока что не стоит возвращаться в столицу. По словам мэра города Виталия Кличко, там все еще сохраняется высокая угроза для жизни.

"Риск умереть довольно высок, поэтому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного", – приводит слова Кличко Reuters. По его словам, к северу и востоку от Киева продолжаются серьезные бои.

Мэр столицы посоветовал подождать хотя бы еще несколько недель, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на планы взять под контроль Киевскую область и дороги на западном направлении, российские оккупанты переоценили свои возможности. ВСУ отбрасывают подразделения врага и освобождают украинскую землю от врага.

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По словам журналиста Юрия Бутусова, ВСУ одержали историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. Путин потерпел стратегическое поражение, однако "война будет жестокой и продолжительной".

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