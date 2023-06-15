"Где-то горько плачет страховой агент": украинцы бурно отреагировали на аварию с Lamborghini за $400 тыс. в Киеве

В Печерском районе Киева в среду, 14 июня, произошла авария с участием эксклюзивного автомобиля Lamborghini Huracan Fluo Capsule стоимостью 400 тысяч долларов. Социальные сети бурно и с юмором отреагировали на элитное ДТП.

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Фото происшествия на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Константин Андриюк. Некоторые предположили, что это волонтерские авто, которые еще просто не перекрасили.

Так, в столице на бульваре Леси Украинки 14 июня произошло столкновение автомобилей Maserati Levante и Lamborghini Huracan Fluo Capsule. Пользователи соцсети бурно и с юмором отреагировали на аварию с участием автомобилей, общая стоимость которых составляет около полумиллиона долларов США.

"Это – просто гениальное ДТП))) особенно если фото показать в странах ЕС", "эпоха бедности закончилась", "то все, видимо, волонтерские машины. Просто не успели еще порисовать в камуфляж".

Кое-кто из пользователей пожалел страховых агентов, а другой допустил, как эту аварию будут обсуждать правоохранители вне службы.

"Где-то горько плачет бывший страховой агент", "представляю разговоры об этой истории в полицейской курилке".

Стоит отметить, что этот Lamborghini не прост – эксклюзивная версия Fluo Capsule стоимостью 400 тысяч долларов США. Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule отличается эксклюзивной окраской кузова с черной матовой крышей. Всего бывает пять цветовых схем авто – Зеленый Verde Shock, оранжевый Arancio Livrea, голубой Celeste Fedra, оранжевый Arancio Dac и желтый Giallo Clarus (В аварию попал оранжевый Arancio Livrea).

В отделке салона использована кожа и алькантара. Также суперкар получил специальные спортивные сиденья. Техника осталась неизменной – как и все Lamborghini Huracan Evo, Fluo Capsule оснащен 5,2-литровым 640-сильным V10. Он разгоняется до 100 км/ч в 2,9 сек. и способен развить скорость до 325 км/ч. Впервые эту машину в столице заметили в июне 2021 года – еще один суперкар также есть в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в течение первых 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека.

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