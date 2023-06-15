В Киеве произошла авария с участием эксклюзивного Lamborghini за $400 тыс. долларов. Фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 14 июня, произошла авария с участием двух дорогих итальянских автомобилей. На бульваре Леси Украинки столкнулись Lamborghini Huracan и Maserati Levante, общая стоимость которых составляет около полумиллиона долларов.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Виновника элитного ДТП установят правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дорога ДТП произошло сегодня в центре Киева. На бульваре Леси Украинки столкнулись два элитных итальянских автомобиля общей стоимостью около полумиллиона долларов. Кроссовер Maserati Levante въехал в суперкар Lamborghini Huracan", – говорится в сообщении.

Как отметило издание "ТопЖир" Lamborghini не прост – это эксклюзивная версия Fluo Capsule стоимостью $400 тысяч долларов США. Кстати, судя по номерам, суперкар зарегистрирован в Закарпатской области.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule отличается эксклюзивной окраской кузова с черной матовой крышей. Всего бывает пять цветовых схем авто – Зеленый Verde Shock, оранжевый Arancio Livrea, голубой Celeste Fedra, оранжевый Arancio Dac и желтый Giallo Clarus (в аварию попал оранжевый Arancio Livrea).

В отделке салона использована кожа и алькантара. Также суперкар получил специальные спортивные сиденья. Техника осталась неизменной – как и все Lamborghini Huracan Evo, Fluo Capsule оснащен 5,2-литровым 640-сильным V10. Он разгоняется до 100 км/ч в 2,9 сек. и способен развить скорость до 325 км/ч.

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