FPV-дроны и системы РЭБ: Кличко рассказал, какую помощь срочно отправят украинским защитникам на Харьковщину

Украинским военным, которые сражаются с врагом на Харьковском направлении, в частности под Волчанском, уже сегодня будут отправлены FPV-дроны и системы РЭБ. Кроме того, в ближайшие дни помощь от Киева получат воины, держащие оборону на Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Из того, что срочно собрали и сегодня отправляем в качестве благотворительной помощи защитникам. В частности, 57 мотопехотной бригады, которая сражается под Волчанском, – 150 FPV-дронов, 4 квадрокоптера Mavic,1 систему РЭБ. Другим подразделениям под Харьков тоже сегодня отправляются 5 систем РЭБ. А в ближайшие дни передадим еще 350 fpv-дронов. Это то, что мы приобрели за небюджетные средства", – рассказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, 92 бригаде из бюджета города недавно выделили 97 миллионов гривен на приобретение необходимой бойцам автомобильной техники и БПЛА. Все уже закупили, и снаряжение в ближайшие дни отправится к защитникам.

"Завтра передаем 411 Отдельному батальону авиационных комплексов технику, закупленную за счет бюджета столицы: 33 автомобиля пикап, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На этот город выделил 51 миллион гривен. Батальон сегодня держит оборону в Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 новеньких пикапов Toyota Hilux, закупивших на средства города. 30 апреля машины были отправлены на фронт.

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