FPV-дроны и Mavic T: Кличко рассказал о помощи бойцам 42-й отдельной механизированной бригады от Киева

В среду, 10 июля, община Киева передала 50 FPV-дронов и Mavic T бойцам 42-й отдельной механизированной бригады. Защитники Украины воюют с оккупантами на Харьковщине.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Сегодня в качестве благотворительной помощи отправили 50 FPV-дронов и Mavic T бойцам 42-й отдельной механизированной бригады. Они воюют в Харьковском направлении. Продолжаем помогать нашим защитникам одерживать Победу! Слава Украине, слава ее Героям!", – написал Кличко.

Напомним, ранее украинским военным, сражающимся с врагом на Харьковском направлении, в частности под Волчанском, были отправлены FPV-дроны и системы РЭБ. Кроме того, помощь от Киева получили воины, держащие оборону на Донбассе, Запорожском и Херсонском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, община столицы передала бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск одну тысячу FPV-дронов. Закупили их на деньги, которые выделили военным из бюджета Киева.

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