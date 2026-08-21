"Фотографии сохранились. А жизнь – нет": в результате атаки РФ на Киев 20 апреля погибла Наталья Кошкина. Фото

В результате комбинированной атаки РФ на Киев в ночь на 20 августа погибла Наталья Кошкина. Она проживала в Соломенском районе, куда попала вражеская ракета.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Татьяна Зозуля. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Друзья сообщили, что ночью под обстрелами в Соломенском районе погибла Наташа Кошкина – подруга моей дочери... Нашла несколько фото с творческого вечера "Есть в Киеве Замок Барона..." 15.11.2013 с её участием и девочек... Заглянула в мессенджер – у нас там миллион страниц переписки... О всём. Поэзия. Живопись. Театр. Культура в целом. Фотографии сохранились. А жизнь – нет", – добавила киевлянка.

Напомним, поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор совершила нападение на Киев. Незадолго до полуночи враг нанес по региону удар баллистическими ракетами и "Цирконами", раздалась серия взрывов. К сожалению, в столице есть погибшие и пострадавшие.

Главные истории дня

Кроме того, в ночь на 20 августа нанесла комбинированный удар по Киевской области. В области также действовали силы ПВО, однако, к сожалению, были повреждены, в частности, дома, возникли масштабные пожары, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, во время очередной террористической атаки РФ в четверг, 20 августа, пограничники сбили из пулемета вражескую крылатую ракету. Мобильная огневая группа провела операцию в Киевской области за пределами населенных пунктов.

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