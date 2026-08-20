В Киевской области пограничники сбили российскую крылатую ракету из пулемета. Фото

Во время очередного террористического нападения со стороны РФ в четверг, 20 августа, пограничники сбили из пулемета вражескую крылатую ракету. Мобильная огневая группа провела учения в Киевской области за пределами населенных пунктов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Пограничники сбили крылатую ракету из пулемета. Сегодня в Киевской области одна из мобильных огневых групп уничтожила крылатую ракету, которая направлялась в сторону столицы. Сбитая цель упала за пределами населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники опубликовали фотографии обломков сбитой цели и воронки, образовавшейся на месте падения ракеты.

Главные истории дня

Стоит добавить, что в Киевской области зафиксированы пожары на территории двух объектов топливной инфраструктуры, складских зданий, частных жилых домов и автомобиля.

Всего разрушены 4 частных жилых дома, еще 4 – повреждены. Также уничтожены 3 автомобиля, еще 1 автомобиль поврежден. К сожалению, 1 человек погиб, а еще 7 пострадали в результате российского комбинированного удара.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор нанесла удар по Киеву и пригородам. Незадолго до полуночи враг нанес по региону удар баллистическими ракетами и "Цирконами", раздалась серия взрывов. К сожалению, в столичном регионе есть погибшие и пострадавшие.

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