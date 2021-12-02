Фекалии в подвале и сверчки: в сети показали состояние дома, в котором жил Тищенко. Фото и видео

В сети появилось видео из дома по адресу ул. Героев Сталинграда, 25, где якобы раньше проживал народный депутат от партии "Слуга Народа" Николай Тищенко, также известен по прозвищу "Коля Оболонский". Подвал его наполнен фекалиями, мусором, в помещении также настоящее засилье сверчков.

Соответствующий ролик в своем Facebook опубликовал советник мэра Киева Виталия Кличко Алексей Шевчук, который осуществлял осмотр объектов ЖКХ в Оболонском районе и работу депутатов и служащих в сфере коммунального хозяйства. Он выразил удивление, почему народный депутат, владелец сети ресторанов, бизнесмен не смог отремонтировать дом, в котором жил.

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Другие вопросы Шевчук адресовал руководству обслуживающего участка, отвечающего за этот дом, и управляющей компании Оболонского района.

"Стыдно за всех вас! А мы с командой дальше обнаруживаем горячие точки столицы! Мы поможем Виталию Кличко вывести всех вас из тени и работать в пользу жителей", – подытожил Шевчук.

Напомним, ранее Николай Тищенко неожиданно решил начать заботиться о туристах и из мусульманских стран. Для этого он 22 ноября приехал в Харьков. Нардеп рассказал, что встретился с руководством аэропорта для обсуждения и определения молитвенных мест для туристов из мусульманских стран. Также нардеп добавил, что учел мнение религиозных экспертов.

Также за последние дни Тищенко отметился странными заявлениями по теме "вагнергейта" – журналистского расследования о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к преступлениям на оккупированном Донбассе. В частности, он назвал расследование Bellingcat – "русской провокацией". А перед этим сказал, что критика в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака является "государственной изменой".

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