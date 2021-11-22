Тищенко вдруг проявил заботу о туристах-мусульманах: фото из аэропорта Харькова

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко неожиданно решил проявить заботу о туристах из мусульманских стран. Для этого он 22 ноября приехал в Харьков.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Нардеп подчеркнул, что "прибыл в город с рабочим визитом" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Только что с рабочим визитом прибыл в Харьков. Сейчас мы с командой находимся на территории Харьковского аэропорта", – отметил он в своем посте.

Тищенко рассказал, что встретился с руководством аэропорта, чтобы обсудить и определить молитвенные места для туристов из мусульманских стран.

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Также нардеп добавил, что учел мнение экспертов по религии.

Что именно стало причиной неожиданной заботы политика о туристах-мусульманах, он не рассказал.

Напомним, что за последние несколько дней Тищенко отметился странными заявлениями вокруг "вагнергейта" – журналистского расследования о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к преступлениям на оккупированном Донбассе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нардеп назвал расследование Bellingcat – "российской провокацией". За день до этого он сказал, что критика в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака является "государственной изменой".