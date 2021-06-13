Цієї ночі не спали десятки тисяч мешканців Лівого берега Києва.

Навіть з закритими вікнами вони слухали потужні баси фестивалю "Остров", що проводився на Золотому пляжі Гідропарку (ближче до моста Патона з боку Лаври).

Микільська слобідка, Північно-Броварський, Березняки, Русанівка, КомфортТаун, Буревісник не змогли відпочити у вихідний заради щастя 2000 фестивальників.

Ні, я зовсім не проти танцювальної культури. Тим паче в останні роки Київ задає світові тренди у цьому напрямі. Але хамська поведінка організаторів qievdance, які перебрали з потужністю звуку - виявляє повну зневагу до Киян. Так не має бути.

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Патрульні поліцейські Дніпровського району втомилися за ніч приймати заяви від обурених киян. Проте організатори устами охоронців насміхаються з цього і кажуть, що у них "все домовлено з поліцією". Андрій Крищенко, Антон Геращенко Чи може поліція у таких випадках порушення спокою киян зупиняти захід, чи впливати на притишення звуку?

Що ж порушив фестиваль?

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", який забороняє з 22:00 до 8:00 користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму.

Закон України "Про тваринний світ", який з 1 травня по 15 червня встановлює "Режим тиші" у період масового розмноження диких тварин з метою охорони середовища їх існування, умов розмноження та шляхів міграції. А нагадаю, що острів Венеціанський(Гідропарк) і басейн Дніпра є природнім "автобаном" Скандинавія-Азія-Африка. Женя Кулеба Володимир Бондаренко треба починати розробляти київський нормативний документ Про звук у Місті.

Крім того, організатори перекрили доступ до 100 метрів пляжа Золотий. Здається - це теж не дуже законно? КП "Плесо" ви давали дозвіл на це?

Окремо, хотів би попросити Яну Барынову перевірити на якій підставі КП "Парк культури і відпочинку Гідропарк" контролює шлагбауми на в'їзд у зелену зону і пропускає всі бажаючі автомобілі за 50 гривень. Цікаво, чи йдуть ці кошти на розвиток культури Києва?

Рішення - НІчний мер

Цей ганебний випадок вкотре вказує на те, що у Києві має з'явитися Омбудсмен нічної культури - Нічний мер.

Він може бути делегованим від клубно-концертної індустрії і призначений радником Віталія Кличка для кращої взаємодії нічної культури, КМДА і громади.

Така посада є в Берліні, Лондоні, Варшаві, Празі, Будапешті і багатьох інших містах, навіть у Львові. І безумовно - Нічний Мер має бути і в Києві.

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