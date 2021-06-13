Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева

Виталий Селик
Виталий Селик
Жизнь столицы / Мнения
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Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева

Цієї ночі не спали десятки тисяч мешканців Лівого берега Києва.

Навіть з закритими вікнами вони слухали потужні баси фестивалю "Остров", що проводився на Золотому пляжі Гідропарку (ближче до моста Патона з боку Лаври).

Микільська слобідка, Північно-Броварський, Березняки, Русанівка, КомфортТаун, Буревісник не змогли відпочити у вихідний заради щастя 2000 фестивальників.

Ні, я зовсім не проти танцювальної культури. Тим паче в останні роки Київ задає світові тренди у цьому напрямі. Але хамська поведінка організаторів qievdance, які перебрали з потужністю звуку - виявляє повну зневагу до Киян. Так не має бути.

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Патрульні поліцейські Дніпровського району втомилися за ніч приймати заяви від обурених киян. Проте організатори устами охоронців насміхаються з цього і кажуть, що у них "все домовлено з поліцією". Андрій Крищенко, Антон Геращенко Чи може поліція у таких випадках порушення спокою киян зупиняти захід, чи впливати на притишення звуку?

Що ж порушив фестиваль?

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", який забороняє з 22:00 до 8:00 користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму.

Закон України "Про тваринний світ", який з 1 травня по 15 червня встановлює "Режим тиші" у період масового розмноження диких тварин з метою охорони середовища їх існування, умов розмноження та шляхів міграції. А нагадаю, що острів Венеціанський(Гідропарк) і басейн Дніпра є природнім "автобаном" Скандинавія-Азія-Африка. Женя Кулеба Володимир Бондаренко треба починати розробляти київський нормативний документ Про звук у Місті.

Крім того, організатори перекрили доступ до 100 метрів пляжа Золотий. Здається - це теж не дуже законно? КП "Плесо" ви давали дозвіл на це?

Окремо, хотів би попросити Яну Барынову перевірити на якій підставі КП "Парк культури і відпочинку Гідропарк" контролює шлагбауми на в'їзд у зелену зону і пропускає всі бажаючі автомобілі за 50 гривень. Цікаво, чи йдуть ці кошти на розвиток культури Києва?

Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева
Этой ночью не спали десятки тысяч жителей Левого берега Киева

Рішення - НІчний мер

Цей ганебний випадок вкотре вказує на те, що у Києві має з'явитися Омбудсмен нічної культури - Нічний мер.

Він може бути делегованим від клубно-концертної індустрії і призначений радником Віталія Кличка для кращої взаємодії нічної культури, КМДА і громади.

Така посада є в Берліні, Лондоні, Варшаві, Празі, Будапешті і багатьох інших містах, навіть у Львові. І безумовно - Нічний Мер має бути і в Києві.

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Источник:Facebook Виталия Селика
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