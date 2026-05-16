Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области

Страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения в одном из районов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Под ударами вражеских дронов – наши мирные города и села, дома людей, гражданская инфраструктура. За минувшие сутки (15 мая. – Ред.) воздушная тревога в области объявлялась несколько раз. На Киевщине работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Самое главное – среди населения нет пострадавших", – говорится в сообщении.

В КОВА уточнили, что последствия террористической атаки РФ были зафиксированы в Вышгородском районе. Повреждены частный дом и территория коммунального предприятия. Обломками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств – грузовики, трактор и легковые автомобили.

В Киевской ОГА добавили, что за минувшие сутки на рубежах области было уничтожено более трех десятков вражеских дронов. А за все время работы проекта "Чистое небо" – уже более 3,4 тысячи воздушных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 294 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 269 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!