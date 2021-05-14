Эксперты об обысках в Киеве: очередная попытка получить контроль над столицей

За последние два дня по коммунальным предприятиям Киева прокатились массовые обыски, в связи с чем украинские эксперты и политологи попытались разобраться в их причинах. Все практически единодушно решили, что атаки на киевские КП и департаменты выглядят скорее как попытки власти сбить конкурента в лице мэра столицы Виталия Кличко на следующих выборах президента.

Свои мнения эксперты изложили в блогах и социальных сетях. В частности, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что причина обысков в столице, представленных как борьба с коррупцией, на самом деле кроется совсем в другой плоскости.

По его мнению, во-первых, Кличко является реальным кандидатом на президентские выборы, поскольку: а) он имеет репутацию; б) все знают, как он зарабатывал деньги; с) у него нет большого антирейтинга.

Во-вторых, ОП имеет большое желание получить контроль над столицей.

"Первая попытка у них уже была в 2019 году, когда пытались протолкнуть "Закон о столице", в котором говорится о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА. В этом законопроекте прописано, что столичный голова будет возглавлять Киевский магистрат, который станет исполнительным органом. А администрация должна была выступить в роли контролера и если ей что-то не понравится, то через суд отменять решения Киевсовета и мэра", – напомнил эксперт, отметив, что тогда это сделать не удалось.

"То, что мы видим сейчас, – очередная попытка и имеет она прежде всего политические цели, направленные против конкурентов. Не будем забывать, что в столице более двух миллионов избирателей и более двух миллиардов долларов в бюджете", – подчеркнул он.

Со своей стороны политический эксперт Миха Чаплыга также заявил, что больше верит в политическое давление на Кличко, чем в коррупционную составляющую обысков.

"Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заметить главную диковинку – проверяют сразу много и не связанные друг с другом предприятия. Так делают, когда? Правильно – когда позвонят и скажут: "Фас"", – считает он.

Прокомментировал ситуацию и киевский политолог Николай Давидюк, подчеркнув, что Кличко – явно потенциальный кандидат в президенты.

"Электорально он в нише молодых и опытных политиков, типа Разумкова и Гройсмана, что автоматически делает его конкурентом действующего гаранта. Но точно выводит из когорты политиков 30-летнего стажа типа Медведчука, Порошенко и Юли", – отметил Давидюк.

По его мнению, действующая власть злится из-за высокого рейтинг и "самостоятельной игры" Кличко.

Действительно, по содержанию эти обыски не очень похожи на текущую обычную следственную работу, написал в блоге на "Цензор.нет" политолог Андрей Миселюк.

"Ибо на поверхность достали древние и обычно не очень значительные дела – в частности, оформление в далеком 2013-м году какого-то участка с неоплаченными налогами. Причем, как рассказал источник, в департаменте земресурсов КГГА во время обысков с ломкой двери до 4 утра правоохранители требовали и другие документы, которые к этому делу не имеют никакого отношения", – отметил он.

Эксперт считает, что серией обысков Офис президента существенно поднял ставки в борьбе с киевским мэром за полномочия в столице.

"Теперь в качестве защиты Кличко, вполне возможно, уже в ближайшее время перейдет к попытке практического создания в столице исполкомов", – считает Миселюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая обыски прошли у председателя исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного. Он рассказал, насколько то, что ему инкриминируют следователи, можно называть политическим давлением. А также о том, кому это выгодно.