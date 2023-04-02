Дождь и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 3 апреля, синоптики в течение дня прогнозируют облачную погоду, ожидается дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 3 апреля. Облачно, дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 4-6°С, днем 6-8°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение 3 марта небо будет покрыто облаками. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Напомним, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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