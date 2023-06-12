Дождь и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 13 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 13 июня. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 9-14°С, днем 15-20°С; в Киеве 11-13°С, днем 18-20°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 13 июня в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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