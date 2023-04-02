Дождь и до +10°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 2 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 2 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду, будет идти дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 2 апреля. Облачно, дождь. Температура по области днем 7-12°С тепла; в Киеве днем около 10°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +9°С…+11°С; Мироновка +9°С…+11°С; Фастов +9°С…+11°С; Яготин +9°С…+11°С; Барышевка +9°С…+11°С; Борисполь +9°С…+11°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 2 апреля солнце будет редко появляться из-за облаков. Утром и до позднего вечера будет идти дождь.

Напомним, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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