"Для снятия стресса": в столице главе Днепровской РГА депутаты Киевсовета вручили барабан. Фото и видео

В столице депутаты вручили главе Днепровской РГА Павлу Бабию барабан и палочки к нему. Это произошло во время заседания Киевского городского совета.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Билоцерковец. Ранее эта райгосадминистрация провела закупки этих музыкальных инструментов для детей в укрытие (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" вручили главе Днепровской РГА барабан "для снятия стресса", – отметил Билоцерковец.

На опубликованных фото и видео можно увидеть момент вручения музыкального инструмента главе райгосадминистрации Павлу Бабию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила музыкальные инструменты почти на 900 тысяч гривен. Их приобрели для " психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог ". Позже стало известно, что РГА досрочно расторгла договор о закупке барабанов и палочек к ним почти на 900 тысяч гривен. Кроме того, будет проведено служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн. за штуку и электросковородке за 725 700 грн. Такие закупки сделали Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные Prozorro.

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