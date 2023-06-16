Барабанов для детей не будет: в Киеве РГА расторгла соответствующий договор и проведет служебное расследование

Днепровская районная государственная администрация Киева досрочно расторгла договор о закупке барабанов и палочек к ним почти на 900 тыс. гривен. Кроме того, будет проведено служебное расследование.

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Об этом заявил глава РГА Павел Бабий, передает пресс-служба ведомства. Документ с поставщиком был подписан 11 мая 2023 года.

По его словам, учитывая общественный резонанс и огласку в СМИ информации о закупке барабанов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА, будет проведено служебное расследование. А также создадут специальную комиссию для проведения финансового контроля и аудита для проверки обоснованности и целесообразности этих закупок.

"Хочу отметить, что средства из бюджета города Киев и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", – заявил Бабий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила музыкальные инструменты почти на 900 тысяч гривен. Их приобрели для "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электросковородку за 725 700 грн. Такие закупки сделали Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные Prozorro.

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