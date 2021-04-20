Девушка, курившая в киевском метро, заявила, что стала популярной за одну ночь. Видео

Девушка, которая курила прямо в вагоне киевского метро и хвасталась этим в сети, решила не извиняться за свой поступок. Наоборот, она заявила, что это событие принесло ей популярность.

Такими мыслями она поделилась со своими подписчиками. Видео также было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

По словам девушки, ее абсолютно не волнуют обсуждения, а распространение ролика, на котором она нарушила правила пользованиями метрополитеном, киевлянка назвала "инструкцией по получению популярности".

"Никакая таргетированная реклама или реклама у блогеров не даст такого результата, да еще и в такие короткие сроки", – написала девушка.

Напомним, что в метро Киева двое молодых людей, несмотря на запрет, курили прямо в вагоне. В пресс-службе метрополитена по данному факту решили обратиться к правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после введения локдауна в столичном метрополитене в среднем люди совершают 270 тысяч поездок в день.