День Киева в 2023 году: когда отмечают день рождения столицы и сколько лет

В этом году в последнее воскресенье мая, 28-го числа, в столице отмечают День Киева. Городу исполняется 1541 год.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. Официально этот праздник ввели в 1982 году.

Так, ежегодно День Киева отмечается в последнее воскресенье мая, которое в 2023 году приходится на 28-е число. Официально праздновать начали 41 год назад, когда отмечали 1500-летие столицы Украины.

На сегодняшний день точная дата основания города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях – 882 год. Киев – один из древнейших городов нашего государства, и в этом году ему исполняется 1541 год.

Из-за продолжающейся вооруженной агрессии страны-террориста РФ против Украины и военного положения в городе, как и в предыдущем году, не планируются большие концерты и развлекательные мероприятия. Зато в столице состоятся бесплатные экскурсии, которые могут посетить все желающие. Чтобы узнать расписание, перейдите по ссылке.

Напомним, Православная церковь Украины приняла эпохальное решение – уже с 1 сентября 2023 г. она перейдет на новоюлианский календарь. Это означает, что все церковные праздники с непереходными, зафиксированными датами сместятся почти на две недели назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, День защитников и защитниц Украины в стране отмечают вместе с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому Православная церковь Украины обратится с просьбой перенести государственный праздник, который до сих пор отмечали 14 октября, на 1 октября.

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