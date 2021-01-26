Владелец авто с символикой ФСБ обвинил в "порче" киевских копов: подробности скандала

Автомобиль на донецких номерах с эмблемой спецподразделения "Альфа" ФСБ России, который 25 января заметили в Киеве, был якобы "испорчен" сотрудниками столичной полиции.

Об этом журналистам ТСН заявил мужчина, представившийся владельцем автомобиля. По его словам, он никакой не сепаратист, а Opel купил полтора года назад и все это время спокойно ездил по Киеву с такими "наклейками".

Признавать, что символика на автомобиле абсолютно идентична символике спецслужбы страны-агрессора – мужчина отказался наотрез.

По словам Александра, он бывший сотрудник правоохранительных органов. И потому его особенно разгневало, что сотрудники полиции закрасили эмблемы на его автомобиле.

"Я в милиции служил, в ГАИ. Подъедьте, скажите... Есть номер телефона, позвоните: приедь, забери, сними шеврон... Зачем портить автомобиль?!", - возмущался Александр.

Отметим, Opel с символикой российской спецслужбы заметил на Позняках участник боевых действий Игорь Буйвол и обратился в полицию и СБУ. Информацию о странном автомобиле 25 января первым опубликовал OBOZREVATEL.

Уже через несколько часов символика ФСБ на автомобиле была закрашена, правда не было известно, кто это сделал.

По информации наших источников, мужчину, который фактически ездит на автомобиле, 25 января долго не могли найти, а на звонки он не отвечал.

По информации наших источников, Александр до 2015 г. служил в Дарницком райуправлении полиции, в зоне ответственности которого и был обнаружен этот автомобиль.