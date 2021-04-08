COVID-19 в Киеве: за сутки зарегистрировали практически 1900 больных

В Киеве в течение прошлых суток, 7 апреля, зарегистрировали 1886 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1890 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 19 419 граждан, среди новых больных – 766 детей и 480 медработников. Были госпитализированы 5092 человека, летальных случаев – 464. На утро 8 апреля общее количество заражений достигло 1 803 998 человек.

Прививку против коронавируса за сутки получили 14 313 украинцев.

По состоянию на четверг, 8 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 133,6 млн человек. За минувший день выявили 651 878 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 107,7 млн.

Статистика COVID-19 в Украине. Facebook Максима Степанова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 6 апреля зарегистрировали 1417 случаев коронавирусной болезни COVID-19.