COVID-19 у Києві: за добу зареєстрували майже 1900 хворих

У Києві протягом минулої доби, 7 квітня, зареєстрували 1886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1890 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1886), Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158) та Одеській (+1142) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 19 419 громадян, серед нових хворих – 766 дітей та 480 медпрацівників. Було госпіталізовано – 5092 осіб, летальних випадків – 464. На ранок 8 квітня загальна кількість заражень досягла 1 803 998 осіб.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 14 313 українців.

Станом на четвер, 8 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 133,6 млн осіб. За минулий день виявили 651 878 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш як 107,7 млн.

Статистика COVID-19 в Україні. Facebook Максима Степанова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 6 квітня зареєстрували 1417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.