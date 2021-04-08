COVID-19 в Киеве: за сутки зарегистрировали практически 1900 больных

В Киеве в течение прошлых суток, 7 апреля, зарегистрировали 1886 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1890 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 19 419 граждан, среди новых больных – 766 детей и 480 медработников. Были госпитализированы – 5092 человек, летальных случаев – 464. На утро 8 апреля общее количество заражений достигло 1 803 998 человек.

Прививку против коронавируса за сутки получили 14 313 украинцев.

По состоянию на четверг, 8 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 133,6 млн человек. За минувший день выявили 651 878 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 107,7 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 6 апреля зарегистрировали 1417 случаев коронавирусной болезни COVID-19.