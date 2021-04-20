Киев возглавил рейтинг заболеваемости COVID-19 в Украине: зафиксировано еще 892 случая

В Киеве в течение прошлых суток, 19 апреля, зарегистрировали 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделана 821 прививка.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 8940 граждан, среди новых больных – 414 детей и 251 медработник. Были госпитализированы 2042 человека, летальных случаев – 367. На утро 20 апреля общее количество заражений достигло 1 961 956 человек, выздоровели – 1 499 752.

Прививку против коронавируса за сутки получили 12 144 украинца.

По состоянию на вторник, 20 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 142,6 млн человек. За минувший день выявили 728 898 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 121,1 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 апреля зарегистрировали 447 случаев коронавирусной болезни COVID-19.