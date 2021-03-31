COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 1100 больных

Олег Тимченко Жизнь столицы 08:33, 31.03.2021 Обновлено: 09:03, 31.03.2021

В Киеве в течение прошлых суток, 30 марта, зарегистрировали 1100 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1720 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине официально подтверждено 1 674 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 226 – обнаружены за прошедшие сутки.

В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников. Были госпитализированы – 5558 человек, летальных случаев – 407.

Прививку против коронавируса за сутки получили 18 668 украинца.

Статистика заболеваемости.
Facebook Максима Степанова

Отметим, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в стране можно умножать на десять.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 марта зарегистрировали 1422 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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