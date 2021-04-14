COVID-19 у Києві: столиця продовжила лідирувати за кількістю хворих на добу

У Києві протягом минулої доби, 13 квітня, зареєстрували 1457 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1970 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 14 553 громадян, серед нових хворих – 612 дітей та 426 медпрацівників. Було госпіталізовано 5063 людей, летальних випадків – 467. На ранок 14 квітня загальна кількість заражень досягла 1 887 338 осіб, видужали – 1 442 618.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 15 152 українці.

Станом на середу, 14 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразились понад 138 млн осіб. За минулий день виявили 735 486 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 111 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 12 квітня зареєстрували 1503 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.