Чтобы успокоить и поддержать: в "Охматдете" сотрудники Киевзоо провели акцию для маленьких пациентов. Видео

В столице работники Киевского зоопарка провели акцию по психологической реабилитации для маленьких пациентов "Охматдета", оставшихся лечиться после ракетного обстрела 8 июля. Для детей принесли животных, чтобы их успокоить и поддержать.

Видео дня

Видео мероприятия в своем Telegram-канале опубликовал Киевский городской голова Виталий Кличко. О такой акции попросило руководство медучреждения.

"Сегодня на территории больницы "Охматдет" прошла акция по психологической реабилитации для маленьких пациентов больницы. Такие мероприятия по зоотерапии Киевский зоопарк устраивает в "Охматдете" уже почти 7 лет, оказывая психоэмоциональную помощь детям", – рассказал Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что даже во время полномасштабной войны Киевзоо продолжает сотрудничество с детской больницей. Сотрудники заведения посещают медучреждение с животными-ассистентами в среднем 15-20 раз в год. А также с радостью принимают маленьких пациентов на собственной территории круглогодично.

"О сегодняшней акции-терапии для детей попросило руководство больницы. Чтобы обрадовать, успокоить и поддержать детей, оставшихся лечиться в уцелевших помещениях Охматдета после варварской атаки россии на медучреждение 8 июля", – добавил Кличко.

Напомним, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки на "Охматдет" 16-летняя Соломия Феменюк была на аппарате для диализа. Удар ракеты разрушил отделение, в котором она находилась, а ее самое засыпало обломками. К счастью, бойцы ГСЧС спасли ее.

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