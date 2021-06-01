'Бросайте эту Россию!' Что киевляне писали друг другу сто лет назад. Эксклюзивные фото

Традиция писать письма возникла еще в первобытные времена. Правда, тогда средством коммуникации выступали валуны, стены пещер и даже шкуры животных. Да и эти сообщения состояли не из текстов, а из выцарапанных рисунков, понятных всем. Прошли целые столетия, и люди стали отправлять красивые письма и открытки, написанные на разных языках.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что писали киевляне друг дргу более ста лет назад и почему маленькая почтовая карточка – это уникальное явление своего времени. Отправляемся в прошлое благодаря старинным открыткам.

В ХІХ веке в мире произошел настоящий почтовый бум, отправка писем подешевела, а также появились дешевые "открытые письма" – почтовые открытки. Более века они были самым популярными средством общения в мире и лишь несколько десятков лет назад стали выходить из моды.

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А ведь раньше их отправляли практически ежедневно! К примеру, едет пассажир железной дороги из Киева в другой город и на каждом вокзале покупает открытку и отправляет ее своим родственникам, а заодно делится впечатлениями о том или ином городе.

Именно из-за этого почтовые карточки ценны. Кроме изображения на них имелся разнообразный текст, который дает исследователям возможность узнать больше информации о той эпохе.

В начале ХХ века открытки в Киеве были настолько привычным явлением как для нас, к примеру, sms-сообщение. Их разнообразие поражало. И видовые, и поздравительные и даже выполенные из ценных материалов. Не все из них дошли до нашего времени, многие пострадали в первые годы советской власти.

Так как на марках того периода печатались изображения царей или гербы империй, то позже их сдирали вместе с печатью. Также вырезали или зачеркивали инициалы неугодных советской власти людей. Часто это делали и родственники таких людей, дабы тоже не попасть в опалу карательной системы коммунистического государства.

Еще в первой половине ХІХ века, когда открыток не существовало, люди писали письма, даже не обращая внимания на цензуру. Вот что писал в 1830-х годах Николай Гоголь своему другу, профессору, будущему ректору Императорского университета имени Святого Владимира (ныне КНУ имени Тараса Шевченко. – Ред.): "Бросьте, в самом деле, эту Кацапию да поезжайте в Гетманщину. Туда, туда, в Киев. В древний, прекрасный Киев. Он наш, он не их, не правда ли там или вокруг него деялись дила старины нашей… Дурни мы, право, как рассудить хорошенько… Для кого и кому мы жертвуем всем. Идем в Киев!"

К концу ХІХ века писать такие письма стало намного сложнее, открытки были доступнее и для быстрого отправления письма использовали именно их. А так как они не вкладывались в конверт, то текст на них читал кто угодно. Еще более строгие правила были в разгар Первой мировой войны. Тогда действовала военная цензура и вскрывались даже письма. Так что люди ухищрялись слать закрытые послания даже на открытках.

Впрочем, самым популярным текстом на открытках были поздравления с праздниками. Наиболее популярные в то время приветствия с Рождеством, Новым годом и Пасхой.

Такие открытки отправлялись миллионами ежегодно. Их точное количество даже невозможно подсчитать.

Уже к началу ХХ века Киев был в эпицентре всех мировых событий. Поэтому сюда практически со всех стран мира отправляли письма, чего не было в советское время. Тогда же появилась мода на отдых в Египте. На одной из открыток, отправленной главе киевского Общества взаимного кредита Александру Цитовичу 12 января 1909 года, его дочь писала: "Милый папа! Посылаю Тебе карточку с видами Египта. Я ежедневно посещаю те локации, которые взяла (купила. – Ред.)".

Писали много и о любви. В частности, в коллекции известного мецената Дмитрия Пиркла есть открытка 1912 года, подаренная дочери управляющего полтавскими училищами Софии Гросеберг. Он поставил дату и карандашиком написал "Киев. Владимирская горка". Вероятно, это была романтическая прогулка, так как никто никогда эту почтовую карточку не отправлял по почте. Автор ее вручил, гуляя в парке.

В 1920-е годы, после многочисленных революций и переворотов письма стали писать реже. Правила по пересылке действовали дореволюционные, а вот само качество конвертов и открыток ухудшилось. Часто слали неиспользованные бланки царских времен. Один такой конвертик был отправлен в Киев Георгию Рашовичу на улицу Гоголевскую, 7 в 21 квартиру. И он сохранился. А самого дома уже нет. Прекрасное здание начала ХХ века снесли в 1980 году.

Благодаря старинным открыткам можно узнать, каким были города в ту эпоху. Варшава, Москва, Берлин – все они, как и Киев, пережили потрясения ХХ века, но благодаря маленьким почтовым видовым открыткам мы можем как бы погулять по улицам тех городов.

После установления советской власти люди продолжали поздравлять друг друга с праздниками. На одной такой открытке, отправленной госпоже Шварц в 1931 году, ее внучки трижды поздравили традиционным пасхальным "Христос Воскрес!". Письмо было отправлено в дом № 4 по улице Пирогова. Он до сих пор стоит на прежнем месте.

Новый бум на почтовые карточки в Киеве возник в начале 1950-х годов и продолжался до заката СССР. Сейчас их почти никто не отправляет, да и их эстетическая привлекательность совсем не такая, как в начале XX века.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сто лет Киев сильно изменился. На центральных улицах убрали трамваи, а многие здания были уничтожены во время воен.