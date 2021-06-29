Часть Киева осталась без горячей воды: названы районы и сроки

В Киеве с 23 июня по 7 июля коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжило проводить гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду отключили в четырех районах столицы.

Как сообщили в пресс-службе КП, работы проводят в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах (чтобы посмотреть перечень улиц проскролльте до конца страницы).

"Гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону. Их проверяют, чтобы своевременно выявить "слабые" места и уменьшить уровень аварийности в холодное время года. Работы проводят поэтапно в каждой зоне теплоисточников – котельных, станций теплоснабжения, ТЭЦ", – отметили в пресс-службе.

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В коммунальном предприятии добавили, что для оперативного устранения возникших во время испытаний повреждений, работают 35 аварийных бригад.

Напомним, в Киеве с 12 по 26 июня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило гидравлические испытания теплосетей на улицах в четырех района столицы – Оболонском, Подольском, Соломенском и Святошинском.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве из-за продления усиленных карантинных ограничений начало испытаний на теплосетях перенесли на начало мая. Решение принимали из-за того, что в тот момент большинство жителей столицы работали дистанционно.