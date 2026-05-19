Был завербован через сестру: СБУ задержала охранника университета в Киеве, который корректировал удары РФ по столице. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного корректировщика военной разведки РФ. Злоумышленник наводил вражеские удары по Киеву, в частности по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), который корректировал воздушные атаки рашистов по Киеву и Донецкой области. По материалам дела, вражеским агентом оказался охранник одного из университетов столицы. Фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ. В дальнейшем родственница агента выполняла роль "связной". В частности, именно через нее агент передавал координаты для ГРУ", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, в Киеве злоумышленник отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных "целей" было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры столицы.

Сотрудники СБУ задокументировали, как агент объезжал город, отслеживал вражеские "прилеты", обозначал их геолокацию на Google-карте и фотографировал поврежденные сооружения.

Также он собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области. Для этого фигурант завуалированно выспрашивал у знакомых информацию об украинских защитниках на разных направлениях восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей без права внесения залога.

