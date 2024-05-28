Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Бодарацкий. Фото

На фронте во время сражения с врагом погиб военный из Киевской области Александр Бодарацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В Донецкой области во время стрелкового боя с врагом погиб Защитник, фастовчанин Александр Бодарацкий", – говорится в сообщении.

Герой родился 16 октября 1983 года в Фастове. Окончил местную школу, после чего учился и получил профессию повара, бармена-официанта. 24 февраля 2022 года, не раздумывая, он встал на защиту своей Родины. Пошел добровольцем в фастовский военкомат и вступил в ряды 208 батальона. Был патриотом до глубины души. неоднократно участвовал в исполнении боевых задач на линии фронта.

Награжден медалью "За оборону родного государства", медалью "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и почетным нагрудным знаком главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Золотой крест". Защитник Украины погиб 25 мая 2024 года во время стрелкового боя с врагом Донецкой области, до последнего вздоха обороняя родную землю.

"У Александра остались жена Юлия, сыновья Даниил и Андрюша, родители Леонид Григорьевич и Людмила Владимировна, сестра Лилия, брат Максим, племянник, племянницы и вся большая семья", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеских минометных обстрелов на фронте погиб военный из Киевской области Денис Фесюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 мая.

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