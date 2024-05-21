Ему навсегда будет 36: на фронте погиб военный из Киевской области Денис Фесюк. Фото

В результате вражеского минометного обстрела на фронте погиб военный из Киевской области Денис Фесюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Громада, страшное известие с фронта. В боях в Донецкой области погиб наш защитник Денис Фесюк", – рассказал Маркушин.

Денис переехал в Ирпень в 18 лет. До полномасштабного вторжения работал торговым представителем. Обожал футбол, мечтал объездить весь мир вместе со своей семьей. Папа двух маленьких дочерей – вместе с женой ждал третьего ребенка.

Был мобилизован в ряды ВСУ в октябре 2023 года. Прошел обучение, получил должность командира механизированного взвода в составе 110-й ОМБр.

"Во время последнего разговора с семьей, перед выходом на боевую задачу, Денис обещал вскоре выйти на связь и вернуться к своим девочкам, но 5 мая жизнь Героя оборвалась возле Покровского района Донецкой области в результате минометных обстрелов рашистов. Денису Фесюку навсегда 36. Смелый, добрый, отзывчивый и любящий. Сын, брат, верный друг, любимый муж, отец. Этот мир потерял очень светлого человека. Мои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Виктор Ярмоченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 мая в Донецкой области.

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