Больницы Киева получили кислородные концентраторы от Марины Порошенко

Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов – больница №12.

Концентраторы подключают просто "с колес" – говорят в медучреждениях, сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострение ситуации по коронавирусу. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасная", – говорит Марина Порошенко.

"С 4500 больных, госпитализированных в столице, 3,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии. В сутки более 700 больных попадает в больницы столицы. 80% таких больных нуждаются в кислороде", – объяснила Марина Порошенко.

Она поблагодарила медиков, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. "Я благодарна нашим врачам, потому что они работают круглосуточно. Они все истощены, они работают под лозунгом: "никому не отказывать". Мы сегодня слышали, что в двенадцатой больнице даже в коридорах уже устроены дополнительные койко-места. И туда подставляют кислородные концентраторы для того, чтобы больные дышали", – объясняет Порошенко.

Марина Порошенко поблагодарила медиков, которые продолжают спасать людей Пресс-служба "ЕС"

"Безусловно, в таких ситуациях единственное, что может разорвать цепь заболеваний – это тотальная вакцинация. И для этого необходимо, чтобы наша власть прекратила перекладывать ответственность на местные власти, а наконец завезла необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев", – отмечает председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Марина Порошенко подчеркнула необходимость завоза в страну необходимого количества вакцины от коронавируса Пресс-служба "ЕС"

"С первых дней пандемии коронавируса, уже год, мы завозим и средства индивидуальной защиты, и ИВЛ-аппараты, и кислородные концентраторы, и тесты для тестирования на коронавирус. Я очень благодарна, что мы не одни такие. Есть много общественных активистов и социально активных бизнесов, которые приобщаются к процессу спасения украинцев от коронавируса", – отметила Марина Порошенко.

"Общество не ждет помощи от государства, от руководства государства, а объединяет свои усилия и спасает самих себя. Как и во время революций, и при защите нашего государства, так и сейчас во время борьбы с такой бедой, как пандемия коронавируса", – подытожила Порошенко.

Порошенко поблагодарила всех благотворителей, которые приобщаются к процессу спасения украинцев от коронавируса Пресс-служба "ЕС"

Фонд Порошенко и волонтеры передали еще одну партию из 30 кислородных концентраторов в медучреждения Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей. Закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом сегодня является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Всего с начала пандемии в украинские больницы благотворители передали более 100 кислородных концентраторов.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии передали в больницы более 157 000 защитных костюмов. А также 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников.

Всего в Порошенко расходы на благотворительную помощь во время пандемии составили около 150 000 000 гривен.