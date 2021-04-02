Лікарні Києва отримали кисневі концентратори від Марини Порошенко

Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів – лікарня №12.

Концентратори підключають просто "з коліс" – говорять у медзакладах, повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації по коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива", – говорить Марина Порошенко.

"З 4,5 тисяч хворих, які госпіталізовані у столиці, 3,5 тисячі знаходяться в важкому стані і потребують кисневої терапії. На добу понад 700 хворих потрапляє до лікарень столиці. 80% таких хворих потребують кисню", – пояснює Марина Порошенко.

Вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. "Я вдячна нашим лікарям, тому що вони працюють цілодобово. Вони всі виснажені, вони працюють за гаслом: "нікому не відмовляти". Ми сьогодні чули, що в 12-ій лікарні навіть в коридорах вже влаштовані додаткові ліжкомісця. І туди підставляють кисневі концентратори для того, щоб хворі дихали", – пояснює Порошенко.

Марина Порошенко подякувала медикам, які продовжують рятувати людей Пресслужба "ЄС"

"Безумовно, в таких ситуаціях єдине, що може розірвати ланцюг захворювань – це тотальна вакцинація. І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців", – наголошує голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Марина Порошенко наголосила на необхідності завезення в країну необхідної кількості вакцини від коронавірусу Пресслужба "ЄС"

"З перших днів пандемії коронавірусу, вже рік, ми завозимо і засоби індивідуального захисту, і ШВЛ апарати, і кисневі концентратори, і тести для тестування на коронавірус. Я дуже вдячна, що ми не одні такі. Є багато громадських активістів і соціально активного бізнесу, які долучаються до процесу рятування українців від коронавірусу", – зазначила Марина Порошенко.

"Суспільство не чекає допомоги від держави, від керівництва держави, а об’єднує свої зусилля і рятує самих себе. Як і під час революцій, і під час захисту нашої держави, так і зараз під час боротьби з такою бідою, як пандемія коронавірусу", – підсумувала Порошенко.

Порошенко подякувала всім благодійникам, які долучаються до процесу рятування українців від коронавірусу Пресслужба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд Порошенка та волонтери передали ще одну партію з 30 кисневих концентраторів у медзаклади Вінницької, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей. Закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус на сьогодні є пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Всього з початку пандемії в українські лікарні благодійники передали більше 100 кисневих концентраторів.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року за підтримки Фонду Порошенка та компанії Рошен розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників.

Загалом у Порошенка витрати на благодійну допомогу під час пандемії сягнули близько 150 мільйонів гривень.