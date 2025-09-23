Более двух недель боролась за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ

В Киеве умерла 24-летняя роженица Татьяна Сакиян. Женщина более двух недель боролась за жизнь после попадания российского дрона-камикадзе в дом в столице.

Об этом сообщило ТСН. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Так, 7 сентября в Святошинском районе супруги Сакиян получили более 80% ожогов тела в результате попадания "Шахеда" в их жилье. Врачи экстренно провели кесарево сечение, чтобы спасти ребенка – мальчика назвали Назаром.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, в ночь с 22 на 22 сентября Татьяна ушла из жизни. Ее муж и отец новорожденного продолжает находиться в тяжелом состоянии. Малыша планируют воспитывать близкие семьи.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября армия России ударила по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Под удар попали Святошинский и Дарницкий районы. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, в Печерском районе существенные повреждения получило здание правительства Украины, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, дроновая атака РФ на Украину началась вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Шумно было в ряде городов, работали силы ПВО.

