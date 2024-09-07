Более 1 тыс. дронов Mavic разных типов: Кличко передал военным новую партию помощи от Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам, сражающимся с врагом на Харьковском направлении, очередную партию помощи от столичной общины. Воины получили более тысячи дронов Mavic разных типов.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Посетил и поддержал наших защитников на Харьковском направлении, где сегодня ведутся сложные бои. Увез и передал от общины столице нескольким бригадам самое необходимое оснащение. БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E. В общей сложности – более 1 000 дронов Mavic разных типов", – рассказал Кличко.

Мэр столицы уточнил, что в том числе 112-й бригаде Территориальной обороны города Киева было передано 180 "птичек" (130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E); 241-й бригаде ТрО столицы – 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E); 3-й отдельной штурмовой бригаде – 410 Mavic 3T.

Кроме того, Киевский городской голова также завез партию "птичек" (Mavic 3T) 1-й Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревой" Нацгвардии Украины.

"Киев выделял и продолжит выделять средства в помощь нашим героическим защитникам. А я продолжу посещать и поддерживать наших бойцов. Также мы привлекаем средства и передаем оборудование как благотворительную помощь (приобретенное не за бюджетные деньги). Помогаем украинским защитникам вместе!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БпЛА типа Mavic и fpv-10, а также системы РЭБ.

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