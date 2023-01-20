Без существенных осадков и до +7°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 21 января

В Киеве и Киевской области в субботу, 21 января, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 21 января. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие 5 суток по Киевщине будет облачно с прояснениями, погода преимущественно без осадков. Ожидается постепенное понижение температуры. В начале следующей недели температура ночью будет достигать 4 градусов мороза.

Следует отметить, что в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самым жарким в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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