Без супермаркета и кафе: в сети показали, как выглядела Контрактовая площадь в Киеве в 1970-х. Фото

В 1970-х годах Контрактовая площадь, точнее ее часть, на пересечении с улицей Сагайдачного, была проездной. В те дни вместо кафе и ресторанов в доме по номеру 41-б находился гастроном.

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Старое фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была эта локация около 50 лет назад.

"Подол. Контрактовая площадь, 1970-е", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть сквер возле памятника Петру Сагайдачному, а также начало одноименной улицы и здания, в которых в наши дни открыто несколько заведений питания. В частности, в доме, где когда-то располагался Гастроном, сейчас открыты кофейни и супермаркет.

Контрактовая площадь – одна из старейших в Киеве, возникла еще при Киевской Руси. В 1123-1136 годах здесь была возведена церковь Богородицы Пирогощи.

После разрушения Верхнего города монголо-татарами центр Киева переместился в Подол, и Контрактовая площадь стала центральной. В XV веке здесь была возведена ратуша, позже – старинный колодец-фонтан "Самсон". До 1834 г. на площади проходили парады вооруженных сил магистрата, киевских ремесленных цехов, так называемого мещанского корпуса, конных подразделений.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1890-х годов через Бессарабскую площадь пролегала трамвайная линия, а рядом размещался один из самых больших в городе рынков. Благодаря работам неизвестного фотолюбителя до нас дошли снимки этой местности.

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