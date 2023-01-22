Без осадков и до 3°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 23 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 23 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 23 января. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью и днем от 3°С тепла до 2°С мороза; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

Следует отметить, что в Киеве в среду, 18 января, зафиксировали очередной температурный рекорд. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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