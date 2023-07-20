Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 июля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 21 июля, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 21 июля. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С; по Киеву ночью 15-17°С, днем 23- 25°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что на этой неделе Киевщина будет поочередно находиться под влиянием то атмосферных фронтов, то поля повышенного давления. Температурные показатели снизятся и в дневные часы составят +25-27°С, а в ночные +16-18°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 21 июля утром небо в Киеве будет ясным, и будет оставаться таковым почти весь день, а вечером его затянут тучи. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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