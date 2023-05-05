Без осадков и до +15°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 мая

В Киеве и Киевской области в субботу, 6 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°С, днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +13°С…+15°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +12°С…+14°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 5-7 мая по Киевской области и Киеву ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столичного региона призвали осторожничать в обращении с огнем на открытом воздухе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 6 мая, весь день в Киеве будет держать ясную погоду, а вечером на небе появятся облака. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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