Без осадков и до 12°С мороза ночью: прогноз погоды по Киевской области на Рождество

В Киеве и Киевской области в субботу, 7 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе снизится до 7°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевской области на 7 января. Облачно с прояснениями, без осадков. Существенное понижение температуры: по области ночью 7-12°С мороза, днем 2-7°С мороза, в Киеве ночью около 10°С мороза, днем 5-7°С мороза", – уточнили синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

Добавим, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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