Без осадков и 1-6°С мороза: прогноз погоды по Киевской области на 11 января

В Киеве и Киевской области в среду, 11 января, облачно с прояснениями, днем без осадков. Температура воздуха в регионе днем 1-6°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 11 января. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 5-10°С, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С, днем 3-5°С мороза", – рассказали синоптики.

Синоптики добавили, что в течение этой недели морозы в Киевской области отступят.

"Иногда ожидаем осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, завтра порывистый. Со среды уменьшение его скорости", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самым жарким в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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